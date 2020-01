Criança tem celular devolvido após furto e agradece a inspetor da polícia com uma carta

O alívio em ter um celular recuperado depois de um furto transformou-se em gratidão pelas mãos de uma criança de nove anos em Crateús, no interior do Ceará. O menino resolveu escrever uma carta em agradecimento ao inspetor José Airton Melo da Silva Júnior, da Polícia Civil do Ceará, que ajudou a resgatar o aparelho, devolvido no último dia 23.

"Obrigado por achar meu celular inspetor Hairton (sic). Eu te agradeço muito", escreveu o garoto improvisando uma carta, que traz ainda a sinceridade no processo da confecção do bilhete, com frases como ""não sei fazer coração" e "também num sei fazer invelope (sic)".

A carta manuscrita foi aceita com emoção pelo inspetor. "Senti que não havia melhor salário que fazer uma criança feliz. Acredito que é isso que a sociedade, como um todo, merece da sua polícia. A felicidade dele é a minha", conta.

O celular foi furtado em outubro de 2019. A mãe do menino, Suely Ferreira Santiago, conta que o caso aconteceu em um clube de Crateús. Segundo ela, algumas pessoas chegaram a sugerir que ele tinha perdido o aparelho, mas ela confiou no filho e decidiu registrar o boletim de ocorrência na delegacia. "Meu filho chorou de alívio e felicidade após recuperar o celular", diz.

O celular foi encontrado pela polícia no distrito de Santo Antônio dos Azevedos, na zona rural de Crateús.