Crato teve a maior chuva do Ceará em 24 horas

O Ceará registrou chuva em 48 cidades das 7 horas de segunda-feira (18) às 7 horas desta teçra-feira (19), dia de São José, Padroeiro do Ceará, de acordo com dados divulgados às 8h15 pela Fundação Ceareanse de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Crato, no Sul do Ceará, foi a cidade com maior precipitação neste período, com 120 mm.

Um jovem morreu ao tentar atravessar uma passarela a cavalo no centro da cidade caririense na noite desta segunda. O canal transbordou e a água invadiu casas e arrastou veículos no entorno.

O entorno do canal amanheceu com nível menor de alagado. Comerciantes tiveram de passar a primeiras hora do dia limpando os estabelecimentos.

Veja as maiores chuvas por posto no Estado: