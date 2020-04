Crato inaugura unidade de referência para pacientes com Covid-19

A Secretaria de Saúde do Crato entregou nesta segunda-feira (27) a Unidade Sentinela, um ambulatório de referência para pacientes com Covid-19. A estrutura está funcionando na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Zacarias Gonçalves, e dispõe de 20 leitos para pessoas que precisam estar isolamento domiciliar e não têm condições.

Os pacientes que chegarem na atenção básica do município, ou seja, nas unidades básicas de saúde, e apresentarem sintomas, serão encaminhados para essa unidade onde serão atendidos por profissionais especializados nessa infecção. Se o paciente apresentar necessidade de internação hospitalar, será encaminhado para os hospitais do Munícipio, onde já existem 42 leitos disponíveis, número que poderá ser ampliado.

"Essa unidade vem para reforçar a nossa rede de assistência aos pacientes com Covid-19, o atendimento ambulatorial será de 8h às 20h", destacou o vice-prefeito, André Barreto, que está como coordenador do Comitê Municipal de Combate ao Covid-19.

A médica Suyane Piancó de Morais, uma das profissionais que atuará na Unidade Sentinela, ressalta que o novo equipamento é de suma importância para um fluxo mais organizado e direcionado de pacientes. "Devido à grande facilidade de transmissão do vírus, a dispersão da população em busca de atendimentos em locais diferentes pode contribuir com o maior número de contaminação”, pontua.

O município do Crato conta, até o momento, com 62 leitos exclusivos para atendimentos aos pacientes infectados com o novo coronavírus. Além dos 20, oferecidos pela Unidade Sentinela, a prefeitura, em convênio com o Hospital São Camilo, possui uma ala com 42 leitos criada especificamente para o tratamento dos cratenses.

Até o início de maio, mais dez leitos de Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) Pediátrica serão criados no Hospital São Camilo, em parceria com o Governo do Estado.