Crato e Missão Velha tiveram as maiores chuvas do Ceará em 24 horas

O Ceará registrou chuva em pelo menos 61 cidades das 7h de segunda-feira (17) às 7h desta terça-feira (18). De acordo com dados divulgados pela Fundação Ceareanse de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Missão Velha, na Região do Cariri, foi a cidade com maior precipitação neste período, com 75 mm. Outra cidade da região também computou 75 milímetros. Foi Crato. Os dados do intervalo das últimas 24 horas ainda são parciais e devem ser atualizados o longo do dia.

Houve registros nos municípios de Brejo Santo (72 milímetros), Abaiara (67 milímetros), Milagres (61 milímetros), Mauriti (61 milímetros), Barbalha (60,5 milímetros) e Juazeiro do Norte (58 milímetros).

Com as chuvas das últimas 24 horas ruas e avenidas ficaram alagadas. Avenida Leão Sampaio que liga Juazeiro do Norte e Barbalha ficou cheio de água. Trânsito ficou congestionado. O Triângulo Crajubar, que liga os municípios de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, também ficou comprometido por causa do acúmulo de água.

Sistema meteorológico

Segundo a Funceme, essas precipitações que ocorrem na Região do Cariri como também Centro-Sul são provocadas pelas áreas de instabilidade provocadas por um Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL) localizado sobre os estados da Paraíba e de Pernambuco.

O DOL é um sistema atmosférico típico deste período do ano e provoca chuvas mais intensas nos estados do leste da região Nordeste, como Pernambuco e Paraíba. Quando sua atuação é mais expressiva, acaba trazendo chuvas para o Ceará também. Junho e julho é conhecido por Pós-Estação.

“Com o afastamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), se inicia o período caracterizado por uma sensível e progressiva redução do volume médio mensal das chuvas no estado. Historicamente, em junho e julho, o leste do Ceará e o litoral recebem algumas chuvas que, em geral, são rápidas e não muito intensas, mas eventos mais intensos não são fora do comum”, explica o pesquisador da Funceme, Raul Fritz.

10 maiores chuvas por posto no dia:

(93 postos com chuva de 103 informados)

Missão Velha (Posto: Jamacaru) : 75.0 mm Crato (Posto: Lameiro) : 75.0 mm Brejo Santo (Posto: Brejo Santo) : 72.0 mm Crato (Posto: Crato) : 71.6 mm Abaiara (Posto: Abaiara) : 67.0 mm Missão Velha (Posto: Gameleiro De S. Sebastiao) : 61.8 mm Milagres (Posto: Milagres) : 61.0 mm Mauriti (Posto: Mauriti) : 61.0 mm Barbalha (Posto: Barbalha) : 60.5 mm Juazeiro Do Norte (Posto: Juazeiro Do Norte) : 58.0 mm

Previsão para os próximos dias

Terça-feira (18):

Na faixa litorânea e na Ibiapaba, nebulosidade variável com chuvas isoladas. Nas demais regiões, céu nublado com eventos de chuva.

Quarta-feira (19):

Há possibilidade de chuva na faixa litorânea. Nas demais regiões, nebulosidade variável.

Quinta-feira (20):