Condutores terão trajeto alterado no Anel Viário do Cariri a partir desta segunda-feira (25)

A partir desta segunda-feira (25), condutores da região do Cariri terão seu trajeto alterado. Um bloqueio será instalado no acesso à Avenida do Contorno, no limite entre os municípios de Crato e Juazeiro do Norte. Com isso, a entrada à esquerda de quem sai da Avenida Padre Cícero para acessar a via ficará inviabilizado. A recomendação é que os condutores sigam as placas indicativas no desvio.

O novo trecho do Anel Viário referente ao Contorno de Juazeiro do Norte, que vai do entroncamento da CE-292, em Crato, ao da CE-060, no município de Barbalha, atingiu os 41% de execução e entra na etapa de instalação do viaduto sobre a Avenida Padre Cícero, na ligação entre Crato e Juazeiro do Norte. O Anel Viário do Cariri já teve duas etapas de obras, que contemplaram a pavimentação de três trechos.

Nova Rota

Os motoristas que trafegam no cruzamento precisarão seguir até a Avenida Padre Cícero, onde terão que pegar a Rua Zeferino Pedro dos Santos, à esquerda na rua Antônio Torres de Melo e à esquerda novamente, na rua Edgar Coelho, até mudar de sentido na avenida. As obras são de responsabilidade da Superintendência de Obras Públicas (SOP) e contam com auxílio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-Ce).

“O contorno de Juazeiro vai permitir tirar todo o trânsito de carga pesada da sede do município. Já foram entregues três trechos, este é o quarto trecho do contorno. As intervenções são necessárias para a implantação das ferragens que dão sustentação às vigas e às placas de concreto do equipamento”, explica o superintendente da SOP, Quintino Vieira.