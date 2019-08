Concurso que havia sido suspenso pela Justiça é aplicado em Juazeiro do Norte

O concurso público de Juazeiro do Norte, região do Cariri, para os cargos de Procurador e Procurador Autárquico, que havia sido suspenso por decisão da Justiça, está sendo aplicado hoje (18), até 12h, no Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (Unileão).

O concurso foi suspenso por suposta ausência de participação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o que é obrigatório quando há oferta de cargo privativo, na aplicação do pleito.

Segundo a prefeitura do município, a Procuradoria Geral do Município (PGR) comprovou que notificou o presidente da OAB de Juazeiro do Norte, Dr. Francivaldo Lemos Pereira, sobre o concurso e requisitou a indicação de um advogado para acompanhar seu andamento.

O concurso é organizado pelo Centro de Treinamento e Desenvolvimento (Cetrede) e aplicado pela Universidade Federal do Ceará (UFC). O processo foi acompanhado pelo Ministério Público de Juazeiro do Norte (MPCE), por meio da 14ª Promotoria de Justiça.

No total, 853 pessoas estão inscritas para realização da prova, sendo 783 para a vaga de Procurador, e 70 para Procurador Autárquico.