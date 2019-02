Concurso público: Prefeitura de Reriutaba abre 44 vagas com salários de até R$ 8,5 mil

A Prefeitura de Reriutaba divulgou um concurso público com 44 vagas para diversos cargos de níveis fundamental, médio e superior. O certame também prevê vagas no cadastro de reserva.

Segundo o edital, os salários variam de R$ 998 a R$ 8,5 mil, a depender do cargo. A seleção será realizada pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB).

Confira o edital do concurso

As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de março pelo site do Idib. A data e os locais de prova ainda não foram divulgados pela banca organizadora do concurso.

Confira cargos ofertados: