Concurso público com 231 vagas para Prefeitura de Jaguaribe abre inscrições

A Prefeitura de Jaguaribe abriu, nesta segunda-feira (2), as inscrições para concurso público com 231 vagas. Há colocações para candidatos de nível médio, curso técnico e nível superior. Estão previstas ainda 693 vagas para cadastro de reserva.

Os salários alcançam R$ 9,8 mil para cargos como médico mastologista e clínico geral, com regime de 40 horas. Para nível superior ainda há colocações como professores de diversas disciplinas, médicos de outras especializações, emfermeiro, fisioterapeuta, dentre outras.

Dentre as vagas para candidatos com curso técnico estão técnico em contabilidade, artífice especializado e técnico em informática. A nível médio, por sua vez, há colocações como encanador, fiscal de obras, agente de saúde, agente de trânsito, entre outros.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro, organizador do concurso, e acontecem até o dia 5 de abril.

As provas estão previstas para o dia 26 de abril, no turno da manhã para candidatos de nível médio e no turno da tarde para candidatos com nível superior.