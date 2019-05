Concurso para Prefeitura de Juazeiro do Norte tem mais de 67 mil inscritos

O concurso público para a Prefeitura de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, recebeu mais de 67 mil inscrições. O número de candidatos foi maior do que o esperado e, por conta disso, o município anunciou nesta segunda-feira (13) que a prova será realizada em duas datas, no dia 26 de maio (como previsto no edital) e no dia 9 de junho.

Ao todo, o município disponibilizou 7.304 vagas em diversas áreas, sendo 1.815 para preenchimento imediato e 5.849 para cadastro de reserva. O cargo de agente administrativo foi o que recebeu o maior número de inscrições, com 9.051 candidaturas.

O Centro de Treinamento e Desenvolvimento (Cetrede), responsável pela administração do certame, informou que exame está sujeito, ainda, a ser aplicado em outras cidades além de Juazeiro do Norte, caso os locais de provas não sejam suficientes.

Os locais de provas, com horários e datas, serão divulgados na próxima segunda-feira (20), no site da organizadora.