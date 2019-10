Concentração de petróleo cru no litoral de Icapuí diminui no início da manhã

Na segunda-feira, 21, o Instituto Municipal de Fiscalização e Licenciamento Ambiental (Imfla) confirmou a presença da mancha de petróleo cru na Praia de Barreiras, no município de Icapuí, extremo Leste do Estado. A substância atinge o litoral cearense há mais de 50 dias. Na manhã de hoje, 23, o problema está menos visível na faixa de areia, segundo moradores e voluntários que atuam na remoção da substância.

O pescador Francisco Edgar Junior, que mora a cerca de 30 metros da Praia de Barreiras, conta que no início da manhã não foram observadas muitas manchas de óleo próximas a sua casa. Ele foi um dos voluntários que se juntou à corrente solidária formada no litoral de Icapuí nesta terça-feira, 22. Com o trabalho, foi retirado quase uma tonelada de óleo.

Ainda segundo relato de pescadores e voluntários, duas praias também foram atingidas, mas em escala menor: a de Redonda e Ponta Grossa. Nas duas localidades o observado no início desta manhã é que as manchas estão menores, mas ainda envoltas ao “capim-agulha", que serve de alimento para animais marinhos. Com a ingestão do capim misturado ao óleo, os peixes e tartarugas acabam morrendo.

Sema

Em nota, a Secretaria do Meio Ambiente (Sema) do Ceará, informou que uma “reunião emergencial entre Marinha, Ibama, Sema e Semace aconteceu na tarde desta terça-feira (22), na Capitania dos Portos. A reunião do Grupo de Trabalho de combate à mancha de óleo no litoral cearense prevista para esta terça-feira (22/10), às 14h, na sede da Secretaria, foi cancelada. Houve suspeita de uma mancha de maiores proporções detectada no sobrevoo que ocorreu hoje pela manhã, o que não se confirmou. No monitoramento terrestre feito pela Sema nas unidades de conservação estaduais, também não houve registros.