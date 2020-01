Comemorando aniversário, Icapuí recebe ônibus do Ciência Itinerante nesta quarta-feira (22)

O ônibus-laboratório do projeto Ciência Itinerante, do governo do Estado, estaciona nesta quarta-feira (22) no município de Icapuí, litoral leste do Ceará. A atividade marca o aniversário da cidade. O equipamento ficará estacionado na Praça Bagre, no Centro, das 8h às 17h, e contará com a presença de monitores das áreas de Geografia, Energias Renováveis e Tecnologia da Informação.

Além de ficar estacionado em local público, o projeto deve visitar sete escolas do Município.

As apresentações ocorrem para grupos de 20 pessoas em um ônibus equipado e climatizado. Dentro do equipamento, os monitores realizam experimentos que aliam Ciência com práticas lúdicas e interativas. A intenção é despertar curiosidade e estimular os espectadores nos temas que envolvem investigação científica.

Qualquer município pode solicitar a visita do projeto por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece) por meio do telefone (85) 3101-6429.