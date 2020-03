Com volumes reduzidos, chuvas banham mais de 50 cidades cearenses

Os últimos dias de março têm sido marcados pela diminuição no volume pluviométrico. De sábado para domingo (29), apenas 25 municípios cearenses foram banhados pela chuva. Já entre as 7 horas de domingo e 7 horas desta segunda-feira (30), a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou um leve aumentando, passado para 51 cidades com precipitações.

Os maiores volumes foram verificados em General Sampaio (57.0 mm), Ipu (52.0 mm) e Quixeré (50.0 mm). Apesar disso, os índices estão aquém dos verificados ao longo deste mês, que já acumula 34% de chuva superior a média histórica, que é de 203.4 milímetros.

Ceará chega a 33 açudes sangrando e atinge melhor marca em 11 meses

A previsão para amanhã, último dia do mês, é de nebulosidade variável em todas as regiões com eventos de chuva no litoral Norte e na Ibiapaba. Nas demais regiões, chuva isolada. Já abril deve começar, ainda conforme prognóstico da Funceme, com eventos de chuva em todas as regiões.

Confira os dez maiores volumes do dia: