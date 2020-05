Com precipitações em mais de 110 cidades, Ceará tem dia mais chuvoso de maio

O Ceará registrou, entre 7h de ontem às 7h desta sexta-feira (22), chuva em 113 municípios de seu território, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Estas foram as 24 horas com o maior número de cidades banhadas, neste mês de maio. A maior precipitação aconteceu em Ipaporanga, no sertão de Crateús, que recebeu 80 milímetros.

As chuvas atingiram todas as oito macrorregiões monitoradas pela Funceme, tendo maior destaque as precipitações em Jucás (55 mm), Beberibe (41 mm), Crato (40,4 mm) e Cariús (40 mm).

Este é oitavo dia consecutivo que choveu em mais de 55 municípios do território cearense. Até agora, a chuva de 95 milímetros que caiu em Milagres, no último dia 18, foi a maior precipitação deste mês de maio.

Restando apenas nove dias para acabar a quadra chuvosa — de fevereiro a maio —, neste mês foram observados um acúmulo médio de 49,7 milímetros no Ceará, que representa 45,1% abaixo da média histórica de maio, que é de 90,6 milímetros.

Mesmo assim, se considerado os quatro meses que mais chovem no Estado, o Ceará já registra uma média de 711 milímetros, estando 18,4% acima do normal para o período: 600,7 milímetros. Entre as categorias definidas pela Funceme, a quadra chuvosa deste ano supera 695,8 milímetros, ou seja, já está “acima da média”.

Previsão

A Funceme prevê, para exta sexta-feira (22), nebulosidade variável em todas as regiões cearenses, com chuva isolada na faixa litorânea, no Maciço do Baturité e na região Jaguaribana. Nas remais regiões, há possibilidade de chuva.

Amanhã (23), predomina o tempo nublado, com possibilidade de chuva na Ibiapaba e chuvas isoladas nas outras regiões. Já no domingo (24), teremos novamente nebulosidade variável com possibilidade de chuvas em todas as regiões.