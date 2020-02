Com investimento de R$142 mil, xilógrafos do Cariri reproduzem 'Via Sacra' na Rua do Horto

Inspirados pela fé e arte, elementos facilmente identificados na Região do Cariri, cerca de 14 artistas de Juazeiro do Norte estão produzindo xilogravuras retratando as estações das Via Sacra. O trabalho será reproduzido na Rua do Horto, que leva até a estátua do Padre Cícero, importante equipamento da cidade. A obra custa um valor total de R$ 142 mil e a expectativa é que seja concluída em até seis meses.

A iniciativa é da Secretaria de Turismo e Romaria de Juazeiro do Norte, que convidou boa parte dos xilógrafos que desenvolvem suas atividades na Lira Nordestina, equipamento cultural vinculado a Pró-reitoria de Extensão (PROEX), da Universidade Regional do Cariri (Urca).

Artistas

Da Lira Nordestina, estão os artistas Ailton Laurindo, Antônio Dias “Juciê”, Bruno Elias, Cícero Vieira, Cícero Lourenço, Cosmo Braz, Demontier Lourenço, Gledyson Moura, José Lourenço e Manoel Inácio. A ação contará ainda com trabalhos dos xilógrafos Abrão Batista, Francorli, Jô Andrade, Hélio Feraz e o mestre Stênio Diniz.

A previsão é que todas as matrizes de xilogravuras sejam entregues até o final deste mês. Já as pinturas reproduzidas deverão estar prontas no período da Semana Santa, onde o Horto recebe um grande número de romeiros. A primeira peça já havia sido instalada em abril do ano passado e, agora, será restaurada.