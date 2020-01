Com chuva e ventos de 59,4 km/h, parte de condomínio desaba em Sobral

Uma forte chuva com ventos de 59,4 km/h em Sobral cousou o desabamento de parte de um condomínio no Bairro Junco, neste domingo (26). Não havia moradores no local e ninguém ficou ferido. Uma das proprietárias do imóvel relatou que o espaço já havia sido esvaziado pela Defesa Civil em julho do ano passado. .

O imóvel Abdo Parente, localizado na Rua Vereador Nilo Donizete Coelho com Avenida Noeme Dias Ibiapina, possuía 10 apartamentos, sendo cinco na parte superior. O local desabado afetou dois dos domicílios.

A administração do aeroporto informou que tomou as medidas necessárias para garantir a segurança Helene Santos/SVM

“Tava todo rachado. Meu lado já caiu. Quem ficar dentro de casa vai saber que isso aí vai cair”, comentou a dona de casa vizinha do conjunto residencial, Maria Iolanda.

“Eu morro de medo. Vai que um bicho desse cai igual aquele prédio de Fortaleza”, acrescentou Gilda Oliveira, outra moradora do bairro, lembrando-se da tragédia do Edifício Andrea.

Apesar de não haver residentes, alguns móveis foram deixados nos apartamentos, segundo uma das proprietárias, Sheila Maria Parente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado.