Com 18,7°C, Campos Sales tem a menor temperatura do mês de abril no Ceará

A Campos Sales, a 596 km de Fortaleza, teve a menor temperatura do Ceará no mês de abril, marcando 18,7°C, segundo dados da rede de Plataformas de Coleta de Dados (PCDs) da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O record aconteceu na manhã terça-feira (23).

Segundo a Funceme, 18,7ºC foi a temperatura mínima absoluta na cidade, ou seja, a menor das temperaturas mínimas observada em um determinado intervalo de tempo. A Funceme acrescenta que, até o momento, a menor mínima de Campos Sales foi registrada em 29 de janeiro, com a temperatura de 18,4°C. No estado como um todo, a menor temperatura mínima foi registrada neste ano foi em Guaramiranga, com 17,4°C, no dia 23 de janeiro.

Temperatura médias de Campos Sales

Já quanto à média mensal da temperatura mínima da cidade em 2019 foi de 21°C em janeiro, 22,1°C em fevereiro e, em março, 21,6°C. Os dados observado apontam que ficaram acima da média, já que, de acordo com o Inmet, as normais são: 20,90°C, 20,4°C e 20,2°C, respectivamente nos três primeiros meses do ano.