Coluna desaba e mata adolescente que estava deitada em rede no Icó

Uma adolescente de 14 anos morreu depois que uma coluna caiu sobre ela enquanto ela, que estava deitada em uma rede. A jovem foi identificada como Perpétua Laís. A tragédia aconteceu na noite desta quarta-feira (19), no sítio Alto da Várzea dos Batistas, no distrito de Icozinho, na zona rural de Icó.

Moradores alertaram sobre o risco do acidente, mas a jovem insistiu em colocar a rede no local. Ela estava deitada e se balançando com outras duas amigas quando a coluna desabou, atingindo-a na cabeça. As outras amigas não sofreram ferimentos.

A jovem foi levada por familiares para o Hospital Regional de Icó. Perpétua Lais ainda chegou com vida na unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos graves na cabeça e morreu.

O corpo da jovem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Iguatu. A chegada do corpo na residência da família para velório está prevista para a tarde desta quinta-feira.