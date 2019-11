Colisão entre três carros e dois caminhões deixa cinco feridos na CE-292, em Crato

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma caminhonete e uma carreta carregada de madeira, na tarde desta terça-feira (12), na CE-292, em Crato, no Ceará. Com uma fratura no braço, o motorista da caminhonete só foi retirado das ferragens uma hora depois do início do resgate. Entre os feridos estava uma criança. Todos foram socorridos para hospitais da região.

O veículo causador do acidente atingiu de frente um caminhão, além de outros dois carros de passeio e um segundo caminhão, que trafegam pela pista contrária. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi causado por uma tentativa de ultrapassagem proibida.

Um casal de idosos que havia desembarcado no aeroporto de Crato e seguia de carro para Pernambuco, estava em um dos carros menores, mas não tiveram ferimentos.

Agentes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) estiveram no local orientando o tráfego até a liberação da via, que ocorreu no fim da tarde.