Colisão entre dois veículos deixa carro tombado e pelo menos um ferido, em Juazeiro do Norte

Uma colisão envolvendo dois veículos deixou pelo menos uma pessoa ferida no cruzamento das ruas Da Glória e Santa Luzia, no Centro de Juazeiro do Norte, na manhã desta quinta-feira (25). Um carro Fiat Uno ficou tombado na via, após ter sido atingido por um veículo Corolla.

Um condutor que passava pelo local informou que havia três mulheres no Fiat. Uma delas teve ferimentos na cabeça e foi atendida pelo Samu, segundo a testemunha.

Acidente com Corola e Fiat Uno deixa carro tombado na via, em Juazeiro do Norte Foto: Francisco Gomes/ VC Repórter

O Departamento Municipal de Trânsito e Transportes (Demutran) de Juazeiro do Norte foi acionado para a ocorrência, mas não tinha mais detalhes sobre o acidente.