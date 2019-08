Colisão entre dois veículos da PRE e duas carretas deixa condutor ferido no interior do Ceará

Uma colisão envolvendo dois veículos da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e duas carretas deixou um condutor ferido na CE-362, entre as cidades de Granja e Martinópole, na manhã deste sábado(3). Os agentes estavam realizando fiscalização na rodovia no momento do acidente.

De acordo com a PRE, o motorista causador do acidente perdeu o controle da carreta, colidiu contra uma viatura e um caminhão reboque ambos da PRE e, em seguida contra outra carreta.

A via ficou parcialmente bloqueada, mas o trânsito não ficou congestionado. Até a publicação desta matéria não tinha informações sobre a motivação do motorista da carreta ter perdido o controle do veículo.