Colisão entre dois caminhões deixa motorista preso às ferragens na BR-222 em Irauçuba

Uma colisão entre dois caminhões deixou um motorista preso às ferragens na BR-222,no km 167, em Irauçuba, por volta das 4h desta quinta-feira (31). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a via precisou ser bloqueada parcialmente no sentido interior-Fortaleza, mas já foi liberada para o tráfego.

Agentes dos Bombeiros foram ao local para fazer a retirada do motorista. O homem foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel e de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde nem a identidade dele.

Segundo a PRF, o outro condutor do caminhão saiu sem nenhum ferimento. As causas do acidente vão ser investigadas.