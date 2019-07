Cinco pessoas ficam feridas após carro colidir em outro veículo e pegar fogo na BR-116

Cinco pessoas ficaram feridas após um carro pegar fogo em um acidente envolvendo dois veículos no km 314 da BR-116, em Jaguaribe, no Ceará, na tarde deste domingo (28). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro que pegou fogo seguia de Jaguaribe para Fortaleza quando colidiu com outro veículo que seguia no sentido contrário.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local prestar socorro às vítimas. Das cinco, um homem foi socorrido em estado grave. Eles foram levados para um hospital de Jaguaribe. O Corpo de Bombeiros do Estado também foi ao local auxiliar a PRF.

A polícia também informou que o acidente causou um bloqueio parcial na BR-116, mas não chegou a afetar o fluxo dos veículos no local.