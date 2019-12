Ciclista fica ferido ao ser atropelado por trem em Sobral, no interior do Ceará

Um ciclista ficou ferido ao ser atropelado por um trem do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na avenida John Sanford, em Sobral, no interior do Ceará, na manhã desta segunda-feira (16). O homem pedalava pelo trilho no momento da colisão. Testemunhas relataram que o ciclista parecia estar embriagado.

De acordo com a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos, o trem estava se preparando para parar na Estação Junco e já havia reduzido a velocidade do transporte, fator que minimizou as consequências do acidente. O ciclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital na região. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Por meio de nota, a companhia também informou que vai abrir um boletim de ocorrência para apurar o caso. A operação do VLT de Sobral não foi afetada e os trens circulam normalmente.