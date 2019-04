Chuvas se concentram no Litoral Norte em 24 horas

As chuvas no Ceará se concentraram em cidades do Litoral Norte entre as 7h da segunda (22) e as 7h desta terça-feira (23), de acordo com dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Entre as maiores precipitações, destacam-se Itarema e Acaraú, com 44 e 40,4 milímetros, respectivamente. A previsão para esta terça-feira (23) é de eventos com chuva em todo o Estado.

Destacam-se também no perído os municípios de Barroquinha, com 36,2 milímetros, e a cidade de Trairi, com 30 mm. Na Região Metropolitana de Fortaleza, o município de Aquiraz teve 30 milímetros. Na Capital, choveu 22,6 milímetros.

Previsão

De acordo com a Funceme, a previsão é de nebulosidade variável com eventos de chuva em todo o litoral do Ceará, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba. Nas outras regiões, a previsão é de chuvas isoladas.

Veja Lista das 10 maiores chuvas por posto no município

1-Itarema (Posto: Itarema) : 44 mm

2-Acaraú (Posto: Acaraú) : 40,4 mm

3-Barroquinha (Posto: Barroquinha) : 36,2 mm

4-Trairi (Posto: Trairi) : 30 mm

5-Aquiraz (Posto: Aquiraz) : 30 mm

6-Itaiçaba (Posto: Itaiçaba) : 30 mm

7-Acaraú (Posto: Aranaú) : 28,2 mm

8-Itaitinga (Posto: Paço Municipal) : 26 mm

9-Jaguaruana (Posto: Giqui) : 26 mm

10-Paracuru (Posto: Jardim Do Meio) : 26 mm