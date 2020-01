Chuvas intensas devem cair sobre parte do Ceará até a manhã desta quinta-feira, segundo Inmet

Chuvas intensas devem cair entre a tarde desta quarta-feira (15) até as 9h desta quinta-feira (16) em parte do Ceará, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As regiões que devem ser afetadas pelo fenômeno são a norte, noroeste, centrossul e sertão cearenses. O Piauí, estado vizinho, também terá fortes precipitações.

Segundo o órgão, as chuvas podem atingir uma quantidade de 20 a 30 mm por hora, ou 50 mm por dia, com ventos intensos, entre 40 e 60 km/h.

Entre terça-feira (14) e esta quarta-feira (15) choveu em 102 municípios cearenses, conforme balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A Funceme esclarece que as atuais condições estão sendo indicadas a partir da ação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que deve influenciar as condições de tempo em algumas áreas do Estado. A ZCIT é uma banda de nuvens que circula a faixa equatorial do globo terrestre, formada principalmente pela confluência dos ventos alísios do hemisfério norte com os ventos alísios do hemisfério sul.