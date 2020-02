Chuvas em 60 cidades 'abrem' primeira semana da estação chuvosa no Ceará

O Ceará registrou chuva em 66 municípios entre as 7h da manhã do último domingo (2) e as 7h da manhã desta segunda-feira (3). Jaguaruana é o município com o maior volume de precipitação, com 51,6 milímetros registrados, segundo boletim das 10h30 da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os números podem mudar ao decorrer do dia. A estação chuvosa o estado vai de fevereiro a maio.

O segundo maior registro foi em Assaré, com 42 milímetros, seguido de Missão Velha, com 39,6 milímetros.

10 maiores chuvas por Municípios no dia:

Jaguaruana (posto Jaguaruana) : 51,6 mm Assaré (posto Aratama) : 42 mm Missão Velha (posto Gameleiro de S. Sebastião) : 39,6 mm Altaneira (posto Altaneira) : 35 mm Maracanaú (posto Novo Maracanaú) : 33,4 mm Ocara (posto Açude Batente) : 30 mm Milagres (posto Sítio Saco) : 30 mm Maracanaú (posto Parque São João) : 29,8 mm Orós (posto Guassusse) : 29 mm Boa Viagem (posto Açude Vieirão) : 29 mm

Previsão de chuva nos próximos dias

A previsão do tempo para o início desta semana indica tendência de chuvas em todas as macrorregiões, conforme previsão do tempo elaborada pela Funceme. O Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) continua atuando mais a oeste da região Nordeste e deverá continuar pelo menos até esta terça-feira, de forma a influenciar as condições do tempo, principalmente, na região Centro-Sul do Ceará .

Para o restante de segunda, a previsão é de tempo nublado com chuva no centro-sul. Nas demais regiões, nebulosidade variável com eventos de chuva. Para terça, tempo nublado com chuva no Centro-Sul. Nas demais regiões, nebulosidade variável com eventos de chuva. E para quarta-feira, haverá predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com eventos de chuva na faixa litorânea, Maciço de Baturité e na Ibiapaba. Nas demais áreas, chuvas isoladas

Situação dos açudes cearenses

O açude Castanhão, maior reservatório do Estado, está com 2,48% da capacidade total. O Banabuiú, localizado no município de mesmo nome, é outro importante açude cearense castigado pela seca: está só com 6,07% de capacidade. Já o Orós, na bacia do Alto Jaguaribe, tem 4,86% de volume. Juntos, eles respondem por quase 20% do volume total do Estado.

Os 155 açudes cearenses monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), que analisa o aporte diário nas barragens, têm capacidade para 18,62 bilhões de metros cúbicos de água. Atualmente, o volume está em tantos 2,66 bilhões de m³, o que corresponde a 14,30% da capacidade. Ainda conforme o órgão, 92 reservatórios estão com volume abaixo de 30% (33 em volume morto e 13 secos). Apenas o Germinal se encontra com capacidade de 100%.