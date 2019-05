Chuvas eliminam área de 'seca grave' no Cariri no mês de abril

A Região do Cariri deixou de ter seca grave, segundo estudo do Monitor de Secas do Nordeste. O estudo mostra que o volume de chuvas na região e outras partes do Estado ajudaram para a diminuição da seca fraca (de cor amarela no mapa) e da seca moderada (área bege no mapa). A área "sem seca relativa" (de cor branca) também aumentou em comparação com o mês de março.

O monitor revela também que o volume das precipitações de abril variou entre 150 milímetros e 500 milimetros e o acumulado no trimestre variou entre 400 milímetros e 1.000 milímetros. Na Região do Cariri, o mês de abril choveu 185,8 milímetros quando o esperado é 178,5 milímetros. Um desvio positivo de 4,1%.

O estudo foi elaborado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) em conjunto com outros institutos de meteorologia do Nordeste e coordenado pela Agência Nacional das Águas (ANA).

Entenda os níveis de seca