Chuvas atingem mais de 120 municípios do CE; Palhano é o maior destaque, com 85 mm

Dando sequência ao período chuvoso que atinge o Ceará neste mês de março, e que deve seguir até abril, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) voltou a registrar precipitações em todo o Estado no período das 7h de quinta-feira (14) às 7h desta sexta-feira (15).

De acordo com a Funceme, pelo menos 128 municípios já apresentaram precipitações neste intervalo de 24 horas, sendo o principal destaque o município de Palhano, na região do Jaguaribe, com um volume de 85 mm. Outra cidade que registrou chuvas consideráveis foi Santana do Acaraú, na região Norte, com 78,8 mm no período. Em seguida aparece Ipueiras, na Região da Ibipaba com 74,3 mm.

10 maiores chuvas por posto no dia:

(193 postos com chuva de 233 informados)

Palhano (Posto: Palhano) : 85.0 mm Santana Do Acaraú (Posto: Santana Do Acarau) : 78.8 mm Ipueiras (Posto: Ipueiras) : 74.3 mm Quixadá (Posto: Dom Mauricio) : 72.4 mm Ipueiras (Posto: Matriz) : 62.0 mm Crateús (Posto: Ibiapaba) : 61.0 mm Itarema (Posto: Carvoeiro) : 58.0 mm Crateús (Posto: Aeroporto(crateus)) : 57.0 mm Moraújo (Posto: Moraujo) : 57.0 mm Itaiçaba (Posto: Itaicaba) : 54.0 mm

A previsão para esta sexta-feira é de tempo nublado e chuva na faixa litorânea e no Maciço de Baturité. Nas demais regiões, chuvas isoladas. No sábado (16), tempo nublado com chuvas isoladas no centro-norte. Nas demais regiões, há possibilidade de chuva. E para domingo (17), nebulosidade variável com possibilidade de chuva em todas as regiões.