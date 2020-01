Chuva rápida com vento alaga ruas e derruba árvores no Centro de Ipueiras

Uma chuva repentina acompanhada de fortes ventos alagou ruas e derrubou árvores na tarde desta quinta-feira (30), no centro comercial de Ipueiras, no Ceará. Segundo moradores, foram cerca de 30 minutos de chuva, o bastante para elevar o nível da água e invadir alguns estabelecimentos. "Alguns semáforos chegaram a ser deslocados com a força da ventania", informou Clairton Catunda, secretário de Transportes do Município.

Moradores e comerciantes da região enviaram fotos que mostram pessoas tentando tirar água de dentro dos comércios, enquanto outras baixavam as portas das lojas.

Conforme verificado nos radares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), por volta das 17h30 havia indícios de chuvas sobre a região onde fica a cidade. Entretanto, não foi possível precisar a quantidade exata de chuva registrada no município durante a tarde, pois os dados das precipitações são atualizados pela Funceme somente na manhã do dia seguinte.

Prognóstico

Para esta sexta-feira (31), a Funceme informou que o noroeste do Ceará deve receber chuvas mais expressivas em relação às demais áreas do Estado entre estas quinta (30) e sexta-feiras (31), conforme atualização da previsão realizada na manhã desta quinta-feira.

Segundo o órgão, a aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e da atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) no leste do Nordeste brasileiro podem colaborar para precipitações no Ceará como um todo, porém, com maior intensidade na Ibiapaba, Litoral Norte e do Pecém. Há chances, mas com menor abrangência, de chuvas nas demais macrorregiões.