Chuva intensa com raios e trovões em Fortaleza deixa vias alagadas na manhã desta segunda-feira

A segunda-feira (17) começou com uma intensa chuva em Fortaleza, com raios e trovões. Devido as fortes precipitações, a Capital registrou vários pontos com alagamentos e problemas em semáforos.

Confira os pontos de alagamentos:

Avenida Raul Barbosa, no Bairro Aerolândia;

Avenida Heráclito Graça, no Centro da capital;

Avenida José Bastos;

Avenida Historiador Raimundo Girão com Rua Ildefonso Albano;

Avenida Presidente Costa e Silva, no Bairro José Walter;

Avenida Jornalista Tomaz Coelho, no Bairro Messejana;

Avenida Rogaciano Leite;

Avenida Pontes Vieira e

Avenida 13 de Maio.

Acidente na Avenida Alberto Craveiro

O trânsito de veículos também ficou complicado na rodovia BR-116, no sentido Messejana-Centro. Na Avenida Alberto Craveiro, próximo às obras de alargamento de um viaduto realizado prefeitura, os motoristas tiveram dificuldades em transitar pelo local. Um caminhão bateu em um automóvel e o trânsito ficou congestionado.

Vejam como ficou a Avenida Duque de Caxias, próximo à esquina com a Rua General Sampaio:

A chuva também afetou o funcionamento de alguns semáforos. O sinal está localizado entre a Avenida Dom Manuel com a Rua Pinto Madeira ficou sem funcionar.

Rua Américo Rocha Lima, no Bairro Vila Manoel sátiro, em Fortaleza Vc Repórter

Chuvas intensas nesta segunda-feira

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo para Fortaleza para esta segunda-feira é de céu encoberto com pancadas de chuva na manhã desta segunda-feira. Para tarde céu nublado a encoberto. E a noite nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas.

O órgão também alertou, neste domingo (16), sobre ocorrência de chuvas intensas em todo o Ceará. O aviso de “potencial perigo” vale até as 9h desta segunda. O alerta de precipitações é para as regiões Sul e Cariri cearense, além das regiões Norte, Noroeste, Centro-Sul e Grande Fortaleza. Ainda segundo o Inmet, há previsão para chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm.

Rua Caio Carlos, no bairro Benfica Nicolas Paulino

O Inmet também divulgou as seguintes instruções:

Evite enfrentar o mau tempo.

Observe alteração nas encostas.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).