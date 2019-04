Chuva intensa alaga ruas, casas, creche e fábrica em Itapipoca

A chuva intensa registrada na noite desta quarta-feira (10) alagou ruas, casas, escola e uma fábrica no município de Itapipoca, na zona norte do Ceará. Na última segunda-feira (8), pontes que ficam em cima dos rios do Córrego do Bode e do Assentamento Maceió romperam devido as fortes precipitações que atingiram a cidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram registrados vários pontos de alagamento e os agentes estão nas ruas acompanhando a situação e fazendo a checagem das ocorrências.

A Avenida Monsenhor Tabosa, uma das vias principais da cidade, ficou alagada e a água invadiu comércios e residências localizadas na região.

Uma correnteza foi formada nas ruas do Bairro Madalena e muitas casas foram inundadas. A região foi uma das mais afetadas pelas chuvas.

Entre as casas atingidas no Bairro Madalena está a da mãe de Victor Renan Montenegro Fonseca, que precisou improvisar para que os móveis não fossem danificados pela água. “Conseguimos salvar a geladeira, a cama e os sofás. Colocamos o que pudemos em cima de cadeiras”, afirma.

Uma fábrica de calçados também foi invadida pela água e os funcionários usaram caixotes para evitar que as mercadorias fossem estragadas.

Caixotes são usados para evitar que mercadoria seja danificada pela água que invadiu a fábrica. Foto: VC Repórter

Durante a chuva o muro de uma creche caiu. As salas e os corredores da instituição de ensino ficaram cheios de lama.