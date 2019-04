Chuva em Frecheirinha inunda ruas e casas

O município de Frecheirinha, na Região Norte do estado, registrou 77 mm de chuva entre as 7h de sábado (30) e as 7h deste domingo (31), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O acumulado de precipitações foi suficiente para causar vários pontos de alagamentos nas ruas. Algumas casas da cidade também foram invadidas pela água.

Segundo a Prefeitura de Frecheirinha, um dos locais mais afetados com alagamentos foi o Conjunto Sol Nascente, especialmente na noite de sábado. "Uma ponte também rachou um pouco próximo a esse conjunto. A ponte fica na entrada de Freicheirinha. Choveu muito da tarde até à noite. Foram quase cinco horas de chuva", afirmou a assessoria do órgão.

Com relação às residências invadidas pela água, a prefeitura disse que deve aguardar diminuir o volume de chuva para verificar a situação das ruas do Conjunto Sol Nascente. No que diz respeito à ponte que teve a estrutura danificada, foi assegurado que o local foi isolado.