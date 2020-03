Chuva causa deslizamento e rodovia fica interditada em Crato

A chuva de 95 milímetros que caiu em Crato, entre 7h de ontem e as 7h desta terça-feira (24), causou um desmoronamento de terra no sopé da Chapada do Araripe, obstruindo a Avenida José Horácio Pequeno, que dá acesso à Floresta Nacional do Araripe (Flona Araripe) e ao estado de Pernambuco. Por causa do incidente, veículos estão impedidos de trafegar no local.

A precipitação em Crato, a segunda maior do Estado nas últimas 24 horas, fez parte de uma parede natural ceder, derrubando rochas, árvores e lama sobre a rodovia. Segundo a dona de casa Valdenir Gonçalves, moradora do distrito de Belmonte, em dias de chuvas fortes é comum haver deslizamentos. “Fica muito perigoso para quem anda de moto”, enfatiza.

O secretário de Infraestrutura de Crato, Ítalo Samuel Dantas, informou que, por se tratar de uma rodovia estadual, o Departamento Estadual de Rodovias (DER) foi acionado pelo Município. “Uma empresa que realiza a manutenção das estradas estaduais foi contatada e já está sendo mobilizada para resolver o problema”, garantiu. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com o DER, mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.

No Centro da cidade, o canal do Rio Granjeiro voltou a transbordar. Apesar de não causar tantos danos como em outros episódios, o corrimão de uma ponte que dá acesso ao Mercado Walter Peixoto ficou entortado pela força da água. Segundo o secretário Ítalo Samuel, o local será isolado para evitar acidentes. “Vamos fazer o levantamento, conversar com o pessoal da manutenção para trocar por um material mais resistente”, antecipou.

Pelo menos outros 75 municípios cearense registraram chuvas nas últimas 24 horas, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A maior delas caiu em Potengi, também no Cariri cearense, que registrou 130 milímetros. Também houve precipitações com intensidade em São Benedito (91,2 mm), Santana do Cariri (80 mm) e Jardim (75 mm).

A previsão para hoje (24), de acordo com a Funceme, é de nebulosidade variável em todas as regiões, com chuva no Cariri, no Sertão Central e Ibiapaba. Nas demais regiões, há possibilidade de chuva. Amanhã (25), o tempo permanece nublado com chuvas no Cariri, Sertão Central, na Ibiapaba e na região Jaguaribana, enquanto nas demais regiões haverá chuva isolada. Já na quinta-feira (26), predomina o tempo fechado em todas as regiões com chuva isolada na faixa litorânea.