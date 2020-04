Chuva causa deslizamento de terra e bloqueia parte da CE-060, entre Caririaçu e Juazeiro do Norte

Um deslizamento de terra e pedras surpreendeu os motoristas que passavam pela CE-060, na manhã desta quarta-feira (1º), entre as cidades de Caririaçu e Juazeiro do Norte, na Região do Cariri. De acordo com a Superintendência de Obras Públicas (SOP) uma equipe já foi enviada para fazer a limpeza do local.

Segundo o comerciante José Aquino, morador do município de Caririaçu, choveu de forma intensa nos últimos dias na região o que ocasiou o desmoronamento. "Muita chuva por aqui, chuva forte mesmo. Pelo trecho só passa de moto e mesmo assim com muito cuidado", afirmou.

Chuvas acima da média no Cariri

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) choveu 43 milímetros em Caririaçu entre as 7h desta terça (31) e as 7h desta quarta (1º). Maior precipitação na região ocorreu em Cariús com 64 milímetros. Ainda segundo o órgão, a Região do Cariri apresentou chuvas no mês de março 65,2% acima do normal.