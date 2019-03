Chuva arrasta cadeiras em rua de Jericoacoara e dificulta acesso à vila por Preá e Tatajuba

Após a maior chuva do Ceará em 24 h em Jijoca de Jericoacoara, os acessos à Vila de Jericoacoara pelas praias do Preá, ao leste, e de Tatajuba, a oeste, ficaram bem mais difíceis na manhã deste domingo (3). Vídeos mostram a intensidade das águas arrastando mesas e cadeiras na Rua Principal de "Jeri", destino de turistas do Brasil inteiro neste Carnaval, e a complicação na travessia de carros e turistas para praias vizinhas. A prefeitura lançou comunicado informando que a entrada de caminhões de lixo está suspensa.

Jijoca recebeu chuva de 121,1 mm entre 7h de sábado (2) e 7h deste domingo (3) entre os 102 municípios com registro de precipitação, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O bugueiro Ivanildo Faustino disse que o trajeto para a praia do Preá está inviável. "Está tudo alagado. Ninguém consegue passar. Quem se arriscou ficou pelo caminho. Melhor esperar as águas baixarem", afirmou. Imagens enviadas por um morador mostram a travessia complicada de turistas a pé pela área do Riacho Doce, entre a praia do Preá e Jeri.

Outras imagens mostram um veículo modelo D20 preso dentro da água na região da divisa com Camocim. Os passeios de carro pela área fazem parte do roteiro turístico do lugar.

A Rua Principal ficou alagada no sábado (2) à noite, com correnteza, e a situação assustou os moradores. De acordo com a administração do restaurante que teve os móveis levados, a enxurrada na Rua Principal é comum em dia de chuva forte. A chuva chegou ao centro da cidade por volta das 17 horas e durou cerca de três horas.

Comunicado da Prefeitura

A Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara comunicou por meio de nota que suspendeu a coleta de lixo. "Devido às fortes chuvas ocorridas ontem (2/3) e a cheia no Riacho Doce, fica impossibilitado o acesso dos compactadores à Vila de Jericoacoara, não restando outra alternativa, senão a suspensão da coleta de lixo", diz a mensagem. A prefeitura ainda orientou a diminuir a produção de lixo e acondicionar o material de maneira segura e adequada até o restabelecimento dos serviços.

A gestão municipal disse ainda que "se compromete a adotar medidas necessárias para que os serviços se restabeleçam o mais rápido possível"

Previsão

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para Jericoacoara nos próximos dias é tempo nublado a parcialmente nublado com chuvas. Para a noite de domingo, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura deve oscilar entre 26 ºC e 27 ºC.

