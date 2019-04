Choveu em apenas 48 cidades do Ceará, segundo dados parciais da Funceme

O Ceará registrou precipitações em pelo menos 48 municípios entre 7h desta quarta-feira (17) e 7h desta quinta-feira (18), conforme boletim das Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A quantidade de municípios atingidos por chuvas é a menor já computada pelo órgão neste mês de abril.

Granja, na Região Norte do Estado, foi a cidade que mais registrou chuvas com 50,2 milímetros. Houve precipitações também em Senador Sá (41 milímetros), Tamboril (39 milímetros), Meruoca ( 35 milíletros) e Orós ( 28,1 milímetros).

Imagens do satélite GOES-16, mostra nesta quinta-feira, nuvens mais significativas sobre o litoral do Ceará. Essas nuvens estão associadas à proximidade da Zona de Convergência (ZCIT), que se encontra no norte do Nordeste brasileiro, colaborando para a ocorrência de chuva nas macrorregiões cearenses do centro-norte do estado.

A Zona de Convergência Intertropical é uma banda de nuvens que circunda a faixa equatorial do globo terrestre, formada principalmente pela confluência dos ventos alísios do hemisfério norte com os ventos alísios do Hemisfério Sul.

10 maiores chuvas por posto no dia:

(59 postos com chuva de 75 informados)

Granja (Posto Sambaiba) : 50,2 mm Senador Sá (Posto Senador Sa) : 41 mm Tamboril (Posto Açude Carão) : 39 mm Meruoca (Posto Meruoca) : 35 mm Orós (Posto Palestina) : 28,1 mm Amontada (Posto Icaraí de Amontada) : 26 mm Jaguaruana (Posto Borges) : 25 mm Santana Do Acaraú (Posto Santana do Acaraú) : 23,8 mm General Sampaio (Posto General Sampaio) : 23,8 mm Amontada (Posto Barra das Moitas): 23,2 mm

Previsão para os próximos dias

Quinta-feira (18):Nebulosidade variável com eventos de chuva no centro-norte. No sul, chuvas isoladas.

Sexta-feira (19):Nebulosidade variável com eventos de chuva no centro-norte. No sul, chuvas isoladas.

Sábado (20):

Nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões.