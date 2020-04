Chover em mais de 70 municípios do Ceará entre sexta e este sábado

Choveu em pelo menos 74 municípios cearenses entre 7h da sexta-feira (3) a 7h deste sábado (4), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O destaque foi Barroquinha, no litoral Norte do Estado, que registrou 49,2 milímetros. Houve registros de acumulados em 118 dos 187 postos pluviométricos que atualizaram os dados do período, que podem ser atualizados ao longo do dia.

Também choveu com boa intensidade nos municípios de Granja (46 mm), Caucaia (45,2 mm), Moraújo (45 mm). Em Fortaleza, choveu 43 mm, o suficiente para causar alguns alagamentos. Este é sexto dia consecutivo em que chove em pelo menos 60 cidades do Estado.

A maior chuva deste mês de abril, até agora, foi registrada na última quarta-feira (1º) em Cariús, na macrorregião do Cariri, com 64 mm. Em seguida, Pacatuba, teve um acumulado de 60 mm no mesmo dia. Na sexta-feira (3), os destaques foram Caririaçu (56 mm) e Moraújo (51 mm).

Previsão

Para este sábado (4), a Funceme prevê tempo nublado, com chuvas isoladas no Sertão Central e Inhamus. Nas demais regiões, deve chover. Já no domingo (5), a previsão é de nebulosidade variável em todas as regiões e, mais uma vez, chuvas isoladas no Sertão Central e Inhamuns.

Na segunda-feira (6), a expectativa é de tempo fechado em todas as regiões, com eventos de chuva na faixa litorânea, na Ibiapaba e no Maciço de Baturité. Nas demais territórios do Estado, chuva isolada.

Cidades do Ceará onde mais choveu no período: