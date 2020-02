Chove em todas as regiões do Estado; Pereiro registra o maior volume pluviométrico

As chuvas voltaram a banhar o Ceará entre a segunda-feira (24) e esta terça-feira (25). Entre as 7h de ontem e as 7h de hoje, 80 municípios cearenses tiveram precipitações.

Os maiores volumes foram verificados nas cidades de Pereiro (56 milímetros), Quixeré (51.4 mm) e Madalena (47 mm). Todas as regiões foram banhadas pela chuva. A previsão para amanhã, dia 26, é de predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com eventos de chuvas na Ibiapaba e no litoral Norte. Nas demais regiões, chuvas isoladas.

Já para a quinta-feira (27), a Funceme prevê nebulosidade variável em todas as regiões com chuvas isoladas na Ibiapaba e no litoral Norte. Nas demais regiões, possibilidade de chuva.

Fortaleza

A Capital cearense também amanheceu com chuva. Conforme a Funceme, das 7h de segunda (24) até as 7h desta terça-feira, Fortaleza registrou 12,6 milímetros. No último dia de Carnaval, o órgão já tinha informado sobre o indicativo de volume maior de chuvas. "A faixa litorânea pode receber mais chuvas na terça. As precipitações se concentram entre madrugada ou manhã", ressaltou a gerente de Meteorologia da Funceme, Meyre Sakamato.