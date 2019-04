Chove em mais de 90 municípios do Ceará entre as manhãs de domingo e segunda-feira

O Ceará registrou precipitações em pelo menos 94 municípios entre 7h deste domingo (28) e 7h desta segunda-feira (29), conforme boletim das Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Tamboril, no Sertão dos Inhamuns, foi a cidade que mais registrou chuvas com 59,0 milímetros. Houve precipitações também em Santa Quitéria (57,4 milímetros), Hidrolândia (56 milímetros), Aquiraz ( 56 milíletros) e Tauá ( 45 milímetros).

De acordo com a análise de imagem de satélite e resultados de modelos numéricos, a avaliação dos meteorologistas da Funceme é de cenário mais favorável para chuvas no centro-sul do Ceará ao longo de segunda. Isto ainda se deve à atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que deverá contribuir para a formação de áreas de instabilidade que irão trazer precipitações mais significativas para a área informada com previsão de eventos de chuva, ou seja, os registros deverão atingir mais de 50% do território.



10 maiores chuvas por posto no dia:

(146 postos com chuva de 170 informados)

Tamboril (Posto: Tamboril) : 59.0 mm Santa Quitéria (Posto: Trapia) : 57.4 mm Hidrolândia (Posto: Betania) : 56.0 mm Aquiraz (Posto: Aquiraz) : 56.0 mm Tamboril (Posto: Açude Carão) : 49.0 mm Hidrolândia (Posto: Hidrolandia) : 45.0 mm Tauá (Posto: Faz.belo Horizonte) : 45.0 mm Santana Do Acaraú (Posto: Santana Do Acarau) : 41.4 mm Ararendá (Posto: Lagoa De Santo Antonio) : 40.0 mm Independência (Posto: Desejo) : 38.0 mm



Previsão para segunda-feira (29):

Nebulosidade variável com chuvas isoladas na faixa litorânea e na Serra da Ibiapaba. Nas demais regiões, eventos de chuva.

Previsão para terça-feira (30):

Nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões.

Previsão para quarta-feira (1º):

Nebulosidade variável com chuvas isoladas no litoral. Nas demais regiões possibilidade de chuva.

Situação hídrica

Dos 155 açudes monitorados pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh), 74 apresentam volume abaixo dos 30%. O Castanhão, principal açude do estado, tem apenas 5,36% da sua capacidade total de armazenamento de água.