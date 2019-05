Chove em mais de 80 cidades do Ceará; Iracema registra 64 mm

A cidade de Iracema, no Vale do Jaguaribe do Ceará, registrou os maiores números de chuva do Estado entre as 7h de quarta-feira (8) e as 7h desta quinta-feira (9). O estudo é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Iracema teve maior volume

Ainda de acordo com o órgão, choveu em pelo menos 82 cidades do Ceará. Na lista das maiores precipitações do dia aparecem, logo após Iracema, Ipueiras, com 48,3 mm; Ararendá, com 37 mm; Forquilha, com 30 mm; Granja, com 29,8 mm; Ipaumirim, com 29 mm e Ibiapina, com 28,5 mm. Em Fortaleza, foram apenas 1,5 mm no Posto de Messejana.

10 maiores chuvas por posto no dia:

(104 postos com chuva de 124 informados)

Iracema (Posto: Iracema) : 64.0 mm Ipueiras (Posto: Ipueiras) : 48.3 mm Ararendá (Posto: Lagoa De Santo Antonio) : 37.0 mm Forquilha (Posto: Forquilha) : 30.0 mm Granja (Posto: Sambaiba) : 29.8 mm Ipaumirim (Posto: Ipaumirim) : 29.0 mm Ibiapina (Posto: Ibiapina) : 28.5 mm Ararendá (Posto: Ararenda) : 28.0 mm Ipueiras (Posto: Matriz) : 27.4 mm Ipueiras (Posto: America) : 25.0 mm



Previsão para os próximos dias



Previsão para quinta-feira (9):

Nublado com chuvas isoladas em todo o estado.

Previsão para sexta-feira (10):

Eventos de chuva no centro-norte. Nas demais áreas, nebulosidade variável.

Previsão para sábado (11):