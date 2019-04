Chove em mais de 80 cidades do Ceará

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou chuva em pelo menos 82 municípios do Estado das 7h de domingo (21) às 7h desta segunda-feira (22), . As maiores precipitações ocorreram no Litoral Oeste e Maciço de Baturité.

De acordo com a Funceme, as dez maiores chuvas foram observadas em Camocim (40 mm); Mulungu (38 mm); Farias Brito (37 mm); Baturité (29 mm), Barreira (28 mm) e Ararendá (24 mm).

Também choveu em Várzea Alegre (23 mm) e Pacajus (23 mm). Os dados foram divulgados às 9h15 desta segunda-feira (22).

10 maiores chuvas por posto no dia:

(100 postos com chuva de 131 informados)

Camocim (Posto: Camocim) : 40 mm Mulungu (Posto: Mulungu) : 38 mm Farias Brito (Posto: Farias Brito) : 37 mm Baturité (Posto: Baturité) : 29 mm Barreira (Posto: Barreira) : 28 mm Ararendá (Posto: Lagoa de Santo Antônio) : 24 mm Várzea Alegre (Posto: Riacho Verde) : 23 mm Pacajus (Posto: Pacajus) : 23 mm Redenção (Posto: Açude Acarape Do Meio) : 22,2 mm Redenção (Posto: Redenção) : 22 mm

Previsão para os próximos dias

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para o Ceará nesta segunda-feira é de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Norte e Noroeste Chuva isolada nas demais áreas.

Para terça-feira (23), tempo nublado com pancadas de chuva nas regiões Norte, Noroeste e Jaguaribe.

E para quarta-feira (24), tempo nublado a parcialmente nublado com chuva isolada no norte e noroeste.