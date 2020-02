Chove em mais de 70 municípios no Ceará; Itapipoca registra maior volume

O dia amanheceu com chuva em todas as regiões do Ceará. De acordo com informações parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), 73 municípios registraram precipitação entre as 7 horas da última terça-feira (25) e 7 horas desta quarta (26).

Itapipoca foi o município com maior volume pluviométrico, com precipitação de 55 milímetros. Várzea Alegre (50 mm), Iguatu (48 mm), Meruoca (42,6 mm) e Alcântaras (36 mm) completam a lista das cinco cidades com maior precipitação para o período. Ao longo desta quarta, ainda pode chover, segundo a Funceme, nas regiões de Ibiapaba e no Litoral Norte. Estas regiões poderão receber chuvas em mais de 50% das suas áreas.

Para amanhã (27), a Funceme prevê nebulosidade variável em todas as regiões com chuvas isoladas na Ibiapaba e no litoral Norte. Nas demais regiões, possibilidade de chuva.

Fortaleza

Em Fortaleza, os postos de Messejana (18,8 mm), Água Fria (18,2 mm) e Castelão (16,4 mm) indicaram acúmulo de chuva na Capital. Segundo a Funceme, a expectativa é que a capital cearense e a Região Metropolitana, receban precipitações até sexta-feira (28). As chuvas devem prevalecer entre a madrugada e manhã e cessar ao longo da tarde.



Veja cidade com maiores precipitações