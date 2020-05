Chove em mais de 60 municípios cearenses pelo terceiro dia consecutivo

Choveu em pelo menos 63 municípios cearenses entre 7h de ontem e às 7h desta segunda-feira (18), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Esse é o terceiro dia consecutivo de bons volume do Estado. A maior precipitação foi registrada em Milagres, na região do Cariri, com 95 milímetros maior volume de maio até agora.

O Sul do Estado concentrou as principais chuvas deste intervalo de 24h. Também choveu com intensidade em Aurora (62,2 mm), Missão Velha (62 mm), Várzea Alegre (58 mm) e Mauriti (52,4 mm). Este é apenas o quinto dia no mês que chove em mais de 60 cidades cearense.

Apesar da quadra chuvosa – de fevereiro a maio — já apresentar um acúmulo médio de 692 milímetros, que representa 15,2% acima da média, que é de 600,7 milímetros, o mês de maio tem recebido pouca água no Ceará. A média para o período é de 90,6 milímetros, enquanto, restando apenas 13 dias, registra 16,7 mmilímetros no Estado. Um desvio negativo de 81,6%.

Previsão

Para esta segunda-feira (18), a Funceme prevê nebulosidade variável em todas as regiões com chuva isolada na região Jaguaribana. Nas demais regiões, há possibilidade de chuva. Já amanhã (19), o tempo nublado predomina em todas as regiões com eventos de chuvas nos litorais do Pecém e de Fortaleza, e no Maciço do Baturité. Nas outras regiões pode ocorrer precipitações isoladas. Na quarta-feira (20, o tempo deve permanecer nublado, com chuva isolada em todas as regiões.

Confira o cinco maiores índice pluviométricos: