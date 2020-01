Chove em mais de 50 cidades cearenses; região Norte concentra maiores volumes

Assim como aconteceu ao longo da quadra chuvosa do ano passado, a porção Norte do Ceará continua a concentrar os maiores volumes pluviométricos neste início de 2020. Entre as 7 horas de ontem (17) e 7 horas deste sábado (18), a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) verificou pluviosidade em mais de 50 cidades cearenses.

O maior acumulado, neste período, aconteceu no município de Cascavel (45 mm), seguido por Viçosa do Ceará (44 mm) e Carnaubal (30.4 mm). Das dozes cidades que compõem a região da Ibiapaba, somente uma (Ararendá) não registrou pluviometria nas últimas horas. Nos 17 primeiros dias do ano, em apenas três oportunidades o Norte não figurou dentre as regiões mais chuvosas.

Em contrapartida, o Sertao Central tem tido as menores concentrações pluviométricas. Conforme dados da Funceme, até ontem, o observado médio na região tinha sido de 68 milímetros, índice distante, por exemplo, do Litoral Norte, que já acumula, em média, 134,6 mm.

Previsões