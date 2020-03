Chove em mais de 50 cidades cearenses pelo trigésimo dia consecutivo, conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Entre as 7 horas de ontem e 7 horas desta quinta-feira (12), o órgão registrou precipitações em pelo menos 64 dos 184 municípios do Estado.

Os maiores volumes foram registrados em Icapuí (63.4 mm), no Litoral Norte; Caridade (49 mm), no Sertão Central e Mulungu (45 mm), na região do Maciço de Baturité. Novamente, todas as regiões foram banhadas pelas chuvas.

O prognóstico para os próximos três dias é de mais pluviosidade. Na capital cearense, por exemplo, o dia manheceu com chuva. Nas útlimas 24 horas, choveu 33 milímetros em Fortaleza.

Aporte

O volume de chuva dos primeiros meses deste ano possibilitou recarga em diversos açudes cearenses. O nível de todos os 155 reservatórios monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), nos primeiros 70 dias de 2020, atingiu a melhor marca dos últimos cinco anos em comparação a igual período.

Atualmente, são 20 açudes sangrando e outros seis estão com mais de 90% da capacidade total.