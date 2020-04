Chove em mais de 40 municípios cearenses neste domingo, 26

Choveu em pelo menos 43 municípios cearenses entre 7h de ontem e às 7h deste domingo (26), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A maior precipitação foi em Uruoca, na região Norte do Estado, que registrou 30,6 milímetros. Dos 81 postos pluviométricos informados, 59 acumularam água. Os dados são atualizados ao longo do dia.

Também choveu com boa intensidade nos municípios de Pentecoste (25 mm), Sobral (21 mm), Fortaleza (20,6 mm) e Caucaia (18 mm). Até agora, este foi o dia menos chuvoso do mês de abril, à frente do último dia 8, quando choveu em apenas 44 municípios.

Previsão

Para este domingo (26), a Funceme prevê nebulosidade variável em todas as regiões com eventos de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e na região Jaguaribana. Nas demais regiões, chuva isolada. Já amanhã (27), o tempo nublado predomina em todas as regiões com eventos de chuvas em todas as regiões chuva isolada na região Jaguaribana. Na terça-feira (28), o tempo deve permanecer nublado, com chuva isolada em todas as regiões.

Saiba quais foram os 10 postos com maiores chuvas registradas nas últimas 24 horas: