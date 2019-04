Chove em mais de 30 municípios do Ceará; Crateús teve chuva de 64 milímetros

Choveu 64 milímetros em Crateús, região do Sertão Central do Ceará, das 7h desta quinta-feira (18) às 7h desta sexta-feira (19). A chuva atingiu mais de 30 municípios cearenses neste período, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

As dez maiores precipitações registradas ocorreram em postos dos municípios de Itaitinga (48.0 mm); Caucaia (47.0 mm); Aquiraz (41.0 mm); Eusébio (31.0 mm); Viçosa Do Ceará (23.0 mm); Itapajé (20.4 mm); e Mucambo (15.0 mm).

Para esta sexta (19), a previsão da Funceme é de nebulosidade variável com eventos de chuva no centro norte cearense e chuvas isoladas para a Região Sul. Para Fortaleza, a previsão é de "nebulosidade variável com possibilidade de chuva" ao longo do dia.