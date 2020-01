Chove em mais de 100 municípios cearenses; Granja registra 99 mm

Voltou a chover com intensidade no Ceará após três dias de baixos volumes pluviométricos. Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), nas últimas 24 horas, mais de 100 cidades foram banhadas pelas chuvas.

A maior precipitação foi registrada no município de Granja (99 milímetros), seguido por Barroquinha (56 mm), Uruoca (52.4 mm) e Barro (52.2 mm). Todas as regiões tiveram registros pluviométricos, com destaque para o Litoral Norte do Estado.

Até ontem, ainda de acordo com o órgão meteorológico, o volume médio observado no Ceará era de 81.3 milímetros, o que representa quase 90% das chuvas esperada para todo o mês de janeiro. A tendência é de que este mês fique entre os mais chuvosos da última década.

Em Fortaleza, três postos pluviométricos tiveram medição de chuva. No bairro Água Fria, choveu 25 milímetros. No Castelão, foi verificado volume de 19.8 mm e, no Pici, choveu o equivalente a 10.6 milímetros, de acordo com dados da Funceme.

Para amanhã, a previsão é de nebulosidade variável em todas as regiões com possibilidade de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e no sul. Na sexta, dia 17, o prognóstico é de predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com eventos de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, na Ibiapaba e no Sertão Central. No Sul e na região Jaguaribana, há possibilidade de chuva.

10 maiores chuvas por posto no dia: