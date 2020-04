Chove em mais de 100 cidade cearenses; Litoral Norte e Cariri concentram as maiores precipitações

Com chuvas bem distribuídas em todo o Estado, mais de 100 municípios cearenses registraram precipitações entre as 7 horas desta terça-feira e 7 horas de hoje (1º), segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) extraídos às 10h20. Conforme o órgão, o Litoral Norte e a região do Cariri concentraram os maiores volumes do intervalo. Em Fortaleza, o posto de Água Fria marcou 28,2 milímetros.

O bom volume segue a tendência do observado em março, o segundo mais chuvoso dos últimos 33 anos. Com 272,9 mm acumulados, março de 2020 só fica atrás do ano de 2008, que registrou acumulado de 332,5%.

Com 64 mm, o município de Cariús, na região do Cariri, marcou o maior acumulado das últimas 24 horas. Jucás (46 mm), Caririaçu (43 mm) e Lavras Da Mangabeira (40 mm), também no Cariri, registraram a terceira, quarta e quinta maiores chuvas do intervalo, respectivamente. Granja (49 mm), Chaval (36.2 mm) e Camocim (34 mm), na macrorregião de Litoral Norte, fecham a lista de maiores precipitações das últimas 24 horas, segundo balanço parcial da Funceme.

Por conta das chuvas, a temperatura nesses municípios tende a ser mais amena. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Cariús terá temperatura entre 22°C e 33°C, com ventos de fraco a moderado, podendo ter rajadas. O mesmo deve se repetir em Jucás e Caririaçu pode chegar a mínima de 20°C. Já Granja, no Litoral, marca mínima de 19°C e máxima de 34°C, também podendo apresentar rajadas de vento. A mesma situação deve acontecer em Chaval e

Camocim.

Alerta Amarelo

Os Inmet emitiu, ainda, alerta amarelo (chuvas intensas) para o Cariri, regiões Norte, Noroeste e Centro Sul, para a Grande Fortaleza, o Sertão Cearense e para o Vale do Jaguaribe. Segundo o órgão, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O órgão recomenda ainda que, em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também ressalta que não é prudente usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Previsão

A quarta-feira deve seguir com nebulosidade variável em todas as regiões do Estado, com eventos de chuva na faixa litorânea, na Ibiapaba e no Maciço de Baturité. Nas demais regiões, chuva isolada. A situação deve permanecer até sexta-feira (3). A situação deve-se à presença de nuvens sobre o Ceará e grande parte do Nordeste. Próximo à costa norte do Nordeste, imagens de satélite detectaram nuvens mais desenvolvidas, associadas à chuva, por conta da formação de áreas de instabilidade atmosférica ocasionadas pela Zona de Convergência Intertropical

Dez maiores volume pluviométricos: