Chove em apenas 23 municípios nas últimas 24 horas

O Ceará registrou chuvas em pelo menos 23 municípios no intervalo entre as 7h desta quinta-feira (2) e às 7h desta quarta-feira (3), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A maior precipitação foi em Uruoca, na Região Norte do Ceará, com 45 milímetros.

Houve chuvas também em Senador Sá (24 milímetros), Maracanaú (20,2 milímetros), Morrinhos ( 16 milíletros) e Russas ( 12,2 milímetros).

10 maiores chuvas por posto no dia:

(32 postos com chuva de 67 informados)

Uruoca (Posto: Uruoca) : 45.0 mm Senador Sá (Posto: Senador Sa) : 24.0 mm Maracanaú (Posto: Novo Maracanau) : 20.2 mm Morrinhos (Posto: Morrinhos) : 16.0 mm Maracanaú (Posto: Parque São João) : 13.8 mm Russas (Posto: Peixe) : 12.2 mm Granja (Posto: Pessoa Anta) : 11.0 mm Uruoca (Posto: Paracua) : 9.2 mm Russas (Posto: Sitio Timbauba Macore) : 8.8 mm Santana Do Acaraú (Posto: Santana Do Acarau) : 7.4 mm

Previsão para os próximos dias

Sexta-feira (3):

Há possibilidade de chuva no litoral. Nas demais regiões, nebulosidade variável.

Sábado (4):

Há possibilidade de chuva na faixa litorânea e na Ibiapaba. Nas demais regiões, nebulosidade variável.

Domingo (5):